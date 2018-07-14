استدعت كوريا الجنوبية مسؤولا بالسفارة الروسية يوم السبت للتعبير عن "أسفها" من دخول طائرتين عسكريتين روسيتين مجالها الجوي والمطالبة بعدم تكرار ذلك.
كوريا الجنوبية تستدعي مسؤولين روس بعد انتهاك مجالها الجوي
كوريا الجنوبية تستدعي مسؤولين روس بعد انتهاك مجالها الجوي
وقالت سول إنها دفعت بطائرات عسكرية لاعتراض قاذفتين روسيتين حلقتا في مجالها الجوي يوم الجمعة أربع مرات.
وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان إنها استدعت دبلوماسيا روسيا كبيرا "وعبرت عن أسفها وحثت على عدم تكرار هذه الواقعة".
كما استدعت وزارة الدفاع مسؤولا عسكريا روسيا وقدمت له احتجاجا على هذا الانتهاك.
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وقالت وزارة الدفاع في بيان "دخول طائرات الجيش الروسي للمجال الجوي لن يساعد على استقرار شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا كما لا يمكن استبعاد احتمال وقوع تصادم في الجو".
وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم الجمعة إن قاذفتين روسيتين من طراز توبوليف 95 تصحبهما مقاتلات سوخوي 35 حلقت فوق المياه الدولية لبحر اليابان والبحر الأصفر والجزء الشرقي من المحيط الهادي.
وقال الجيش الروسي إن مقاتلات كورية إف-15 وإف-16 وطائرات حربية يابانية إف-2إيه صاحبت الطائرات في "بعض المراحل".