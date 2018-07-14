فتية الكهف سيعودون إلى العالم الواقعي هذا الأسبوع

قال وزير الصحة التايلاندي بياساكول ساكولساتايادورن اليوم السبت 14 يوليو / تموز إنه سيتم السماح للأطفال الاثنى عشر الذين تم إنقاذهم من كهف غمرته المياه في شمال تايلاند بمغادرة المستشفى هذا الأسبوع.
وتم إخراج آخر مجموعة من فريق (وايلد بورز) التايلاندي لكرة القدم المؤلف من 12 فردا ومدربهم من كهف تام لوانج قرب الحدود مع ميانمار مساء الثلاثاء بسلام في نهاية عملية إنقاذ محفوفة بالمخاطر مما أشاع ارتياحا وفرحة على مستوى العالم.
المزيد من الأخبار على يورونيوز:
القبض على ممثلة إباحية زعمت إقامة علاقة مع ترامب بسبب "لمسها بطريقة غير جنسية"
الفيفا يريد منع بث صور المشجعات المثيرات على مدرجات الملاعب
"فتية كهف" تايلاند قريبا في هوليوود
وقال بياساكول للصحفيين إن هؤلاء الأطفال ومدربهم يتماثلون للشفاء بدنيا ونفسيا وسيُسمح لهم بمغادرة المستشفى يوم الخميس.