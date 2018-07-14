شاهد: اللعب بالطين في كوريا الجنوبية متعة سنوية تجذب الملايين

أن تصل بملابس نظيفة وتعود بها متسخة، هذه هي الفكرة الأساسية ل مهرجان اللعب بالوحل، حيث يشارك اليوم 14 يوليو / تموز الآلاف بنسخته الـ 21 منه في مدينة بوريونغ الساحلية في كوريا الجنوبية.
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وفي العام الماضي جذب هذا المهرجان حوالي خمسة ملايين شخص، 622 ألف منهم من الأجانب، بحسب مصادر من مدينة بوريونغ.
الطريف بالموضوع أن المشاركين يسبحون في برك أو يتصارعون في حلبات مليئة بالوحل.