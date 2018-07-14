المظاهرات المناوئة لترامب تطارده في اسكتلندا

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته إلى غلاسكو في إسكتلندا الجمعة 13 يوليو / تموز، في إطار رحلة عمل استهلها في المملكة المتحدة.
ويبدو أن المظاهرات تطارده أينما حل وارتحل، حيث يظهر في الفيديو مظلي يحمل شعار منظمة "غرين بيس"، على مسافة قريبة جدا من مقر إقامة ترامب في "فندق ملعب الغولف" الذي يمتلكه.
وفي الوقت الذي تظاهر عدد كبير من كارهي ترامب في غلاسكو، وجد بعض المناصرين لترامب مكانا لهم ليقفوا حاملين لافتات كُتب عليها "الأسكتلنديين من أجل ترامب".
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يذكر أن ترامب سيبقى في اسكتلندا حتى يوم الأحد 15 يوليو / تموز، وسيتوجه بعدها إلى هلسنكي لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث ألمح ترامب في وقت سابق بأنه سيطرح معه مسألة نزع السلاح النووي.