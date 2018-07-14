لقي فلسطينيين اثنين حتفهما في غارة إسرائيلية على غزة كما أصيب 12 فلسطينيا في الغارة نفسها حسب ما أعلنه مسؤوولون في وزارة الصحة.
مقتل فلسطينيين اثنين في غارة إسرائيلية على غزة
مقتل فلسطينيين اثنين في غارة إسرائيلية على غزة
وقال شهود إن الغارة الجوية استهدفت مبنى خاويا في مدينة غزة وإن من قتلا كانا من المارة. ولم يكن لدى المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي تعليق على النبأ.
ونفذ الجيش الإسرائيلي عشرات الضربات الجوية على غزة فيما أطلق مسلحون فلسطينيون عشرات الصواريخ صوب إسرائيل يوم السبت في تصاعد في حدة القتال.
صفارات الإنذار
وقال شاهد من رويترز إن صفارات الإنذار دوت في مدينة عسقلان الإسرائيلية اليوم السبت تحذيرا من صواريخ قادمة من قطاع غزة وإن إسرائيليين أصيبا بجروح جراء صواريخ فلسطينية سقطت في بلدة أخرى.
ولم يتضح ما إذا كانت عسقلان تعرضت لأي صواريخ. وقصف الجيش الإسرائيلي عشرات من مواقع المسلحين في غزة في حين أطلق مسلحون فلسطينيون عشرات الصواريخ وقذائف المورتر على قرى متاخمة للحدود اليوم السبت.
واستهداف عسقلان سيكون دلالة على أن المسلحين يحاول الوصول إلى مسافة أعمق داخل إسرائيل. ورأى شاهد من رويترز امرأتين أصيبتا على الأرجح من جراء صاروخ سقط في مدينة سديروت الإسرائيلية قرب الحدود.
إقرأ المزيد على يورونيوز:
إسرائيل تقصف أنفاقا ومواقع لحماس والأخيرة ترد بـ 31 قذيفة
إكتشاف مقبرة في مدينة عسقلان قد تحل لغو الفلستيين