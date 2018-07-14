الإمارات تعتزم استثمار 10 مليارات دولار في جنوب أفريقيا

أكدت رئاسة جنوب أفريقيا اليوم السبت أن دولة الإمارات تعهدت باستثمار عشرة مليارات دولار في اقتصاد البلاد، بما في ذلك قطاعي السياحة والتعدين.
وتعهدت السعودية بمبلغ مماثل مع التركيز على قطاع الطاقة خلال زيارة إلى الشرق الأوسط قام بها رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا الذي وضع هدفا طموحا لجذب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار لتحقيق الانطلاقة للاقتصاد المعتل.
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وقالت رئاسة جنوب أفريقيا في بيان بعد أن زار رامافوسا دولة الإمارات أمس الجمعة: إن "دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت عن خطط لاستثمار عشرة مليارات دولار في قطاعات أساسية في اقتصاد جنوب أفريقيا مثل السياحة والتعدين وغيرهما لدعم التنمية المستدامة للبلاد".
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والجدير بالذكر أن جنوب أفريقيا تعد الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات بين دول أفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة الممتدة من عام 2014 إلى2017، فيما تشكل الإمارات الوجهة الأولى للصادرات الجنوب أفريقية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة نفسها.
ويشار إلى أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين ارتفع خلال العام الماضي من نحو 2.6 مليار دولار عام 2016 إلى ما يقرب من 3.2 مليارات دولار عام 2017، أي بنسبة نمو بلغت 23 بالمائة.