أمير قطر يتسلم رسميا استضافة بلاده لبطولة كأس العالم 2022

يتسلم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022 رسميًا، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 'الفيفا' جياني إنفانتينو.
وكان السويسري إنفانتينو أعلن أمس الجمعة، عن إقامة بطولة كأس العالم في قطر 2022 في فصل الشتاء.
وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي: إن مونديال قطر سيقام في الفترة بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول عام 2022.
وقد وقعت القرعة على قطر لاستضافة مونديال كأس العالم لعام 2022 في سابقة هي الأولى من نوعها على صعيد الشرق الأوسط.
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هذا يحضر أمير قطر المباراة النهائية لبطولة كأس العالم روسيا 2018 التي ستجمع منتخبي فرنسا وكرواتيا في ملعب لوجنيكي بموسكو.
وفي سياق منفصل ذكرت كالة الأنباء القطرية أن الأمير تميم والرئيس بوتين سيلتقيان في الكرملين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ويستعرضان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.