شاهد: ترامب يلعب الغولف في منتجع يمتلكه في اسكتلندا

يقيم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع ملاعب الغولف (ترامب تيرنبري) الذي يملكه في اسكتلندا قبل أن يتوجه إلى هلسنكي لعقد قمة ستجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين 16 يوليو / تموز وقد تلقي اتهامات بشأن تدخل روسي في الانتخابات الأمريكية بظلال عليها.
وقال مصور رويترز إن ترامب لعب الغولف في المنتجع اليوم السبت وكان يضع على رأسه قبعة بيسبول بيضاء كتب عليها (يو.إس.إيه).
يأتي هذا بعد جولة أوروبية صاخبة انتقد فيها ترامب أعضاء حلف شمال الأطلسي ووبخ ألمانيا على اعتمادها على الطاقة الروسية وصدم بريطانيا بانتقاد علني لاستراتيجية رئيسة الوزراء تيريزا ماي فيما يخص الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وبينما كان يحتسي الشاي مع الملكة إليزابيث أمس، وجهت لجنة محلفين اتحادية أمريكية تهما إلى 12 ضابطا بالمخابرات الروسية بسرقة بيانات من حملة المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة هيلاري كلينتون.
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وقال ترامب مرارا إن التحقيق في التدخل الروسي المحتمل في انتخابات 2016 يجعل من الصعب عليه إبرام اتفاقات مهمة مع موسكو.
وبعد اجتماعه بالملكة في قلعة وندسور توجه ترامب إلى اسكتلندا، وهي محل ميلاد والدته ماري آن والتي يملك فيها ملعبا للغولف، وذلك قبل اجتماعه المقرر مع بوتين في هلسنكي يوم الاثنين.