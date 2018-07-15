شرطيتان تلجآن للقرعة لتقرير اعتقال امرأة؟

قالت الشرطة في ولاية جورجيا الأمريكية إنه تم وقف شرطيتن عن العمل بعد أن لجأتا للقرعة باستخدام عملة معدنية لتحديد ما إذا كانتا تعتقلان امرأة تبلغ من العمر 24 عاما بعد وقفها لتجاوزها السرعة أثناء قيادتها سيارتها.

وطبقا لبيان للشرطة ومقطع مصور للحادث بثته محطة تلفزيون محلية قامت الشرطيتان بوقف المرأة في أبريل نيسان عندما كانت تقود سيارتها بسرعة بسبب تأخرها عن العمل في صالون لتصفيف الشعر في أتلانتا ومرت بسرعة بلغت 130 كيلومترا أمام الشرطيتين على طريق زلق.