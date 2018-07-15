شاهد: مطاردة لسيارة إطفاء مسروقة لمدة ساعتين

تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن تتبع سيارة إطفاء تمت سرقتها من مركز للإطفاء في ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا، بعد أن تمت ملاحقتها في أكثر من منطقة قبل أن تتمكن الشرطة من إيقاف السارق.
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المطاردة التي استمرت لساعتين قاد خلالها السارق سيارة الإطفاء عبر مقاطعات ساكرامنتو وبلسر بمبا وبوت إلى أن تم إيقافه عند بحيرة أوروفيل، ليتم القبض على شخصين كانا قد خططا للسرقة مسبقا، وبحسب مسؤولين في إدارة الإطفاء فإن ثمن هذه السيارة يعادل مليون دولار أمريكي.