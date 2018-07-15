شاهد: الدب بويان يأكل بطيخة كرواتيا ويتوقع فوزها بالمونديال

للمرة الأخيرة في هذا الموسم الكروي لكأس العالم 2018 سنشاهد توقعات الحيوانات لنتائج المباريات، الدب السيبيري بويان أحد هذه الحيوانات التي ظهرت في مقاطع فيديو تدلي بدلوها حول النتائج، فيديوهات طريفة شاهدها الناس بالملايين عبر الانترنت.
المزيد من الأخبار على يورونيوز:
نتنياهو بحث قضايا سوريا وإيران مع ترامب
شاهد: قطارات "رياضية" تتنافس في مسابقة "البولينغ" بروسيا
اعتقال منقبة اقتحمت مسرح سوق عكاظ وتحرشت بماجد المهندس
أما توقعات بويان للمواجهة الأخيرة بين فرنسا وكرواتيا اليوم على الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش بموسكو على ملعب لوزينكي، فقد راهن هذا الدب على فوز كرواتيا بالبطولة هذا العام.