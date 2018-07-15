استضافت مقاطعة شنغهاي شمال غرب الصين مهرجان الطيران الدولي الحر لكأس إيكاروس في نسخته الخامسة والأربعين لتسجّل الصين بذلك سابقة في استضافة هذا الحدث خارج فرنسا التي احتكرته منذ انطلاقه عام 1974.
الصين تستضيف مهرجان الطيران الدولي الحر لكأس إيكاروس
الصين تستضيف مهرجان الطيران الدولي الحر لكأس إيكاروس
واجتذب المهرجان الذي بدأ السبت الماضي نحو 200 مشاركاً قدموا من أكثر من 10 دول للتنافس في مجموعة متنوعة من الفعاليات المتضمنة الطيران الشراعي والطيران الشراعي بالطاقة والطيران البهلواني ورحلة بالمنطاد.
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ويشار إلى أن أن كأس إيكاروس هو مهرجان سنوي في فرنسا يستمر عادة أربعة أيام ويقام في أوائل الخريف، وتشتهر كأس إيكاروس بمسابقة "الرحلة الهزلية" "التي يطير فيها الطيار الشراعي والطيارون الشراعيون في أزياء غريبة في غمرة التنافس على كسب الجوائز.
يذكر أن مهرجان الطيران الدولي لكأس إيكاروس القادم سينطلق بفرنسا في شهر أيلول/ سبتمبر القادم.