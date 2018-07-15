بدأ مشجعو كرة القدم التجمع في العاصمة الكرواتية زغرب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد (15 يوليو تموز) استعدادا لمشاهدة المباراة النهائية في كأس العالم لكرة القدم التي يخوضها منتخب بلادهم ضد فرنسا.
الكروات يستعدون لنهائي كأس العالم ويتطلعون لتحقيق إنجاز تاريخي
الكروات يستعدون لنهائي كأس العالم ويتطلعون لتحقيق إنجاز تاريخي
ورغم الأمطار، رُفعت الأعلام في المقاهي والنوافذ بجميع أنحاء المدينة.
ويجري إعداد مسرح ضخم بشاشة عملاقة في الساحة الرئيسية، حيث من المتوقع أن يشاهد المباراة في الساحة حوالي 50 ألف مشجع.
وهذه ه المرة الأولى التي يتمكن فيها المنتخب الكرواتي من الصعود إلى نهائي كأس العالم وفي حال تمكن الكروات من الفوز على فرنسا فسيعد ذلك انتصارا تاريخيا.
وفي سوق المزارعين القريب، يمكن رؤية كثير من التجار يرتدون القمصان الرياضية والقبعات باللونين الأحمر والأبيض مُصممة بطريقة تشبه رقعة الشطرنج على غرار قميص المنتخب الكرواتي.
وتنطلق المباراة في ملعب لوجنيكي بموسكو الساعة 1500 بتوقيت غرينتش.
وأبدى الجميع روحا إيجابية قائلين إنه بغض النظر عن النتيجة فإن اللعب في النهائي نجاح كبير في حد ذاته.
وهيمنت الأخبار المتعلقة بالمباراة على عناوين الصحف الكرواتية.
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