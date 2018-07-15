كأس العالم 2018: نهائي من العيار الثقيل بين فرنسا وكرواتيا

تنتظر المنتخب الفرنسي مواجهة نارية أمام كرواتيا ضمن نهائي كأس العالم 2018 بروسيا، الأحد على ملعب لوجنيكى فى موسكو، بعدما تأهل الثنائي عقب الفوز على حساب بلجيكا وإنجلترا على الترتيب.

ويخوض منتخب الديوك المباراة النهائية عقب تأهله على منتخب الشياطين الحمر في الدور نصف النهائي بهدف دون رد، وكانت فرنسا قد بدأت مشوارها بالدور الأول من المونديال متأهلة كمتصدرة لمجموعتها برصيد 7 نقاط.

وعلى الطرف الآخر تمكن الجيل الجديد لمنتخب كرواتيا من التأهل إلى نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخه بعد اسقاطه لمنتخب الأسود الثلاثة ب 2-1 في الدور قبل النهائي بعد مباراة قوية وماراثونية آلت للوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.