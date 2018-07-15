نتنياهو بحث قضايا سوريا وإيران مع ترامب

ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد أنه بحث سوريا وإيران مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل اجتماع الأخير مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وموسكو حليف للرئيس السوري بشار الأسد الذي يثير تقدم قواته في مناطق تسيطر عليها المعارضة قرب الحدود مع إسرائيل قلق حكومة نتنياهو. وهناك أيضا حوار مستمر بين روسيا وإيران خصم إسرائيل والولايات المتحدة والتي تقاتل قواتها إلى جانب القوات الحكومية في سوريا.
وقال نتنياهو، موجها حديثه لأعضاء الحكومة الإسرائيلية، إنه ناقش هاتفيا مع ترامب يوم السبت "المسائل الأمنية والدبلوماسية بعد أحدث تطورات في المنطقة... وخصوصا في سوريا وإيران".
وأضاف نتنياهو أنه وجه الشكر لترامب على موقفه الحاسم ضد إيران. وقال إن الرئيس الأمريكي "أكد بوضوح بالغ التزامه تجاه أمن إسرائيل واستعداده لمساعدتها في مجالات عديدة".
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ويلتقي ترامب مع بوتين في هلسنكي يوم الاثنين.
وسافر نتنياهو الأسبوع الماضي إلى موسكو لإجراء محادثات مع بوتين ركزت على مطلب إسرائيل بخروج القوات الإيرانية من سوريا.