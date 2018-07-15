خامنئي يدعو لدعم سياسات روحاني لمواجهة العقوبات الأمريكية

ذكر الموقع الرسمي للزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي يوم الأحد 17 يوليو / تموز أنه دعا كل أجهزة الدولة لدعم سياسات حكومة الرئيس حسن روحاني في مواجهة عقوبات أمريكية وشيكة وقال إن من الممكن هزيمة "المؤامرة" الأمريكية.
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وأضاف خامنئي في خطاب نشره موقعه "أعتقد بشدة إن بإمكان الحكومة إذا اتخذت كل الإجراءات الضرورية أن تتخطى المشكلات وتهزم مؤامرة الولايات المتحدة" ودعا كل أجهزة الدولة لدعم السياسات الاقتصادية للحكومة.