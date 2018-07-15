الرجل "الوطواط" والرياضة المبتكرة

يمارس الصيني لين ليانغوانغ رياضة فريدة من نوعها، حيث ينقّل قدميه على الحبال المعلقة فيما يتدلى جسده إلى الأسفل كما لو أنه وطواط.
وبدأ ليانغوانغ البالغ من العمر أربعة وأربعين عاماً هوايته الرياضية تلك منذ نحو نصف عام حين شاهد مقطع فيديو أظهر أحد الهواة وهو يخفق في هذه الرياضة المبتكرة التي تتطلب قدرات عضلية فائقة إضافة إلى الصبر والإرادة.
يقول لين: في البداية، كنت أعلق حبلين في سقف غرفتي ومن ثم أعلّق قدماي فيما وأدلّي جسدي إلى الأسفل، مارست تلك التمارين في البداية لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر، أتبعتها بمحاولات للسير على الحبال متخذاً تلك الوضعية.
بعد نجاح تجربته الأولي، بدأ لين التدريب على تمارين أكثر صعوبة، حتى أنه صنع لنفسه زوجًا من الأحذية المعدنية تزن 125 كيلوغرامًا.
وإلى الآن لم يتمكن أحدٌ من السير رأساً على عقب لمسافة 13 متراً وعلى ارتفاع ثمانية أمتار كما يفعل ليانغوانغ.