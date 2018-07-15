الأطفال الرّضع ضيوفٌ مرحبٌ بهم تحت قبة البرلمان

عندما تعود رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إلى البرلمان بعد أن أصبحت ثاني زعيمة منتخبة في العالم تضع مولودا وهي في منصبها سيسمح لابنتها بالبقاء في حضنها خلال المناقشات.

ومثل هذه الخطوة التي لم تكن متاحة على الإطلاق منذ عام مضى فحسب تسلط الضوء على مساع تبذلها عدة دول لكي تجعل من برلماناتها أماكن يشعر فيها الأطفال والآباء والأمهات فيها بألفة أكبر فيما تحاول ساحات التشريع زيادة التنوع في من يشغلون مقاعدها وتسهيل أدوار كانت تعد عدائية من قبل للآباء والأمهات الجدد.