بدأت باريس الاستعداد صباح اليوم الأحد (15 يوليو تموز) لنهائي كأس العالم لكرة القدم بين فرنسا وكرواتيا، حيث تنطلق المباراة في ملعب لوجنيكي بموسكو الساعة 1500 بتوقيت جرينتش.
باريس تستعد لنهائي كأس العالم وتأمل في تكرار إنجاز 1998
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باريس تستعد لنهائي كأس العالم وتأمل في تكرار إنجاز 1998
ومن المتوقع أن تستقطب منطقة للمشجّعين أُقيمت في شامب دي مارس قرب برج إيفل 90 ألف مشجع يتابعون المباراة، التي يعتبر فريق فرنسا المرشح الأوفر حظا للفوز بها.
ونشرت المدينة نحو 12 ألف شرطي اليوم استعدادا للمباراة.
وخرج المشجعون إلى الشوارع بالفعل في ساعة مبكرة من صباح اليوم وهم يرتدون ملابس بألوان العلم الفرنسي على أمل تكرار فرحة الفوز بكأس العالم عام 1998.
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