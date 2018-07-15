شاهد: الببغاء نيوتن يتوقع فوز فرنسا بكأس العالم

مسلسل توقعات الحيوانات لنتائج المباريات في كأس العالم 2018 ينتهي مع توقع الببغاء نيوتن لنتيجة المباراة النهائية التي تجرى الأحد 15 يوليو / تموز بين المنتخبين الفرنسي والكرواتي.
وتوقع نيوتن أن تربح فرنسا كأس العالم، مع العلم أنه وفي بداية الموسم فشل هذا الببغاء بتوقع نتائج بعض المباريات، إلا أنه ومنذ منافسات دور ربع النهائي فإن كل توقعاته كانت صحيحة، ما عدا مباراة السويد وانكلترا.
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نيوتن يعيش في حديقة حيوان صغيرة في باريس، أصله من نيوزيلاند وتعرف فصيلته بذكائها الحاد وحبها للعب، وتم تدريبه على نقر الكرة بمنقاره ودحرجتها نحو المرمى، حيث يسدد أهدافا لصالح الفريق الذي يتوقع فوزه.