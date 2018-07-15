بوتين يستقبل ماكرون قبيل مباراة فرنسا وكرواتيا

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت في الكرملين اليوم الأحد قبل ساعات قليلة اليوم على بدء مباراة نهائي كأس العالم لكرة القدم بين فرنسا وكرواتيا.
وكان مصدر في قصر الرئاسة الفرنسية ذكر أن الرئيس ماكرون سيجري مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن سوريا وإيران وأوكرانيا.
وقال المصدر إن الوضع في أوكرانيا لم يتطور بما يكفي كي يوجه ماكرون الدعوة لبوتين لحضور قمة مجموعة السبع المقررة في بياريتز بفرنسا خلال صيف 2019.
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وعقب قمة مجموعة السبع في كندا، قال ماكرون إنه يود أن يدعو بوتين لزيارة بياريتز لكن الأمر سيتوقف على تنفيذ روسيا للعملية التي جرى الاتفاق عليها في مينسك مع كل من فرنسا وألمانيا وأوكرانيا لحل الصراع الدائر في أوكرانيا.
وقال المصدر إن المباحثات ستكون أيضا فرصة للزعيمين لتقريب موقفيهما بشأن الأزمة السورية.
وفيما يتعلق بإيران، حث ماكرون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا العام على عدم الانسحاب من اتفاق دولي خفف العقوبات عن طهران مقابل فرضها قيودا على برنامجها النووي. لكن دعوته لم تلق استجابة.
وقال مسؤول في الكرملين يوم الجمعة إن من المتوقع أيضا أن يطلع ماكرون نظيره الروسي على قمة حلف شمال الأطلسي التي عقدت في الآونة الأخيرة وإنهما سيناقشان اجتماع بوتين الوشيك مع الرئيس الأمريكي ترامب في هلسنكي يوم الاثنين.