رئيسة كرواتيا تهدي بوتين قميص منتخب بلادها قبيل نهائي كأس العالم

أهدت رئيسة كرواتيا كوليندا جرابر كيتاروفيتش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قميصا لمنتخب بلادها مطبوع على ظهره اسم "بوتين" قبل ساعات من مواجهة كرواتيا ضد فرنسا في نهائي كأس العالم لكرة القدم اليوم الأحد في موسكو.
واجتاحت حمى كرة القدم كرواتيا بعدما شقت الدولة الواقعة في منطقة البلقان والتي يبلغ تعداد سكانها 4.2 مليون نسمة طريقها إلى نهائي كأس العالم لأول مرة على حساب منافسين أقوى.
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ودخلت جرابر كيتاروفيتش نفسها أجواء المنافسات وسافرت إلى روسيا لمشاهدة المباريات وارتدت قميص المنتخب الوطني. وأطاحت كرواتيا بالمنتخب الروسي صاحب الأرض من دور الثمانية.
وفي اجتماع في الكرملين، هنأ بوتين رئيسة كرواتيا على أداء منتخب بلادها.
وقال بوتين "أنا واثق أننا سنشاهد مباراة رائعة اليوم". وشكرت جرابر كيتاروفيتش بوتين على ما قالت إنه تنظيم ناجح للبطولة.
وقدم بوتين باقة من الورود إلى رئيسة كرواتيا التي أهدته قميص منتخب بلادها.