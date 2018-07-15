الإعلام السوري: إسرائيل تقصف موقعاً عسكرياً قرب حلب

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية اليوم الأحد أن صواريخ إسرائيلية قصفت موقعا عسكريا سوريا قرب مطار النيرب على مشارف مدينة حلب.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله: "يكرر العدو الصهيوني محاولاته اليائسة لدعم المجاميع الإرهابية المهزومة في درعا والقنيطرة ويستهدف بصواريخه أحد مواقعنا العسكرية شمال مطار النيرب وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".
وقصفت إسرائيل، التي ترى أن الوجود المتنامي لإيران في سوريا يمثل تهديدا لأمنها، عشرات المواقع في سوريا سواء كانت إيرانية أو تابعة لقوات تدعمها في سوريا خلال الصراع المستمر منذ أكثر من سبع سنوات.
للمزيد في "يورونيوز":
ـ إٍسرائيل: ينبغي وضع حد للوجود الإيراني في سوريا
ـ إيران تستهدف قواعد إسرائيلية عبر الحدود السورية وإسرائيل ترد
وتعدّ إيران الحليف الأساس للرئيس السوري بشار الأسد وتدعم عددا من الميليشيات التي تقاتل في صفه ومنها جماعة حزب الله اللبنانية.