قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه يعتبر الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى روسيا والصين، "خصوما" للولايات المتحدة وذلك في مقابلة نشرت عشية القمة التي تجمعها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غداً في العاصمة الفنلندية هلسنكي.
عشية لقائه بوتين.. ترامب: روسيا والاتحاد الأوروبي والصين خصومنا
عشية لقائه بوتين.. ترامب: روسيا والاتحاد الأوروبي والصين خصومنا
وأضاف ترامب في حديث لشبكة (سي.بي.اس) التلفزيونية: "أعتقد أن لدينا الكثير من الخصوم، وأعتقد أن الاتحاد الأوروبي خصم بما يفعلونه معنا في التجارة."
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وتابع الرئيس الأمريكي قائلاً: "أعتقد أن لدينا خصوما كثيرين. وأن الاتحاد الأوروبي خصم: ما الذي يفعله بنا في المجال التجاري! قد لا تفكر في الاتحاد الأوروبي، لكنه خصوم. وروسيا خصم من بعض الزوايا. والصين خصم اقتصاديا، ولا شك أنها
وعن لقاء القمة الذي سيجمّعه مع بوتين، قال ترامب: إن الاجتماع مع بوتين لن يسفر عن "أي شيء سلبي"، وأضاف: "أذهب (إلى اللقاء) بتوقعات محدودة"، مستطرداً بالقول: "لست ذاهبا بتوقعات كبيرة".
وكان الرئيس دونالد ترامب التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميًا وبشكل غير رسمي ثلاث مرات على الأقل خلال 18 شهرًا تقريبًا منذ أن تولى منصبه، لكن قمة الرجلين يوم الاثنين في هلسنكي، العاصمة الساحلية لفنلندا، تعد بالتفوق على مواجهاتهم السابقة.