ترامب: سأترشح لولاية جديدة لأن الجميع يريدونني أن أترشح

نقلت صحيفة ميل أون صنداي عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله في مقابلة إنه ينوي الترشح في انتخابات 2020 لأن "الجميع يريدني أن أترشح" وإنه لا يوجد مرشحون ديمقراطيون يمكنهم الفوز عليه.

عندما سئل ترامب في مقابلة أجريت معه الجمعة في بريطانيا عما إذا كان يعتزم الترشح قال "حسنا أعتزم تماما الترشح. يبدو أن الجميع يريدني أن أترشح".