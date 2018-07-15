شاهد: فيديو مسرب لشرطي فرنسي ينهال بالضرب على سجين

أوقفت وزارة الداخلية الفرنسية الخميس 12 يوليو / تموز رجل شرطة بعد تسريب تسجيل مصور يظهر فيه يتعامل بعنف مع أحد السجناء في مبنى المحكمة بباريس.
وفي مؤتمر صحفي عقده وزير الداخلية الفرنسي جيرارد كولومب قال:"تم فتح تحقيق بالحادثة، من خلال قسم التحقيق العام في الشرطة الوطنية".
شريط الفيديو الذي كشف تفاصيل ما حدث، تم تسريبه من خلال موقع La-bas si j'y suis على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه رجل الشرطة يحاول إيقاف شخص معتقل، إلا أنه ينهال عليه بعد لحظات بالضرب المبرح لمرات عدة، حتى بعد أن كبله ووضعه في الزنزانة، قبل أن يتم إيقافه من قبل زملائه.
المزيد من الأخبار على يورونيوز:
تصريح جديد لتريزا ماي: قد لا يكون هناك "بريكست"
إصابة 4 محتجين حاولوا اقتحام مبنى محافظة البصرة
أمير قطر يتسلم رسميا استضافة بلاده لبطولة كأس العالم 2022
وبحسب La-bas si j'y suis فإن الواقعة تم تصويرها من خلال كاميرا سرية يوم 19 يونيو / حزيران الماضي، وقد احتجز محققون رجل الشرطة، وفتح تحقيق بتهمة "إهانة شخص باستخدام السلطة العامة".
وختم كولومب المؤتمر الصحفي بقوله:"نريد من رجال الشرطة أن يظهروا معايير أخلاقية عالية".