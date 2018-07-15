شاهد: مخاوف من تسونامي يغرق قرى في غرينلاند بعد انزلاق جليدي كبير

تسبب انهيار جليدي يوم الخميس 12 يوليو / تموز في غرينلاند بحالة من الخوف في إحدى القرى القريبة من مكان الانهيار، لإمكانية اغراقها في حال حصلت انزلاقات أكبر، بتشكل موجات تسونامي عالية.
متحدث باسم شرطة غرينلاند أكد أنه تم إخلاء المنطقة الخطرة من الساحل ونقل السكان إلى قرى أخرى مجاورة، وقال:"نتفهم مخاوف السكان وقلقهم، اعتدنا في الفترة الماضية على الانزلاقات الجليدية، لكننا لم نشهد انزلاقا بهذا الحجم، وهو ما قد يكون كارثة في حال تكرر".
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وتتأهب الشرطة في المنطقة من خلال عمليات تمشيط ومراقبة واخلاء لحوالي 170 شخصا من سكان القرية.