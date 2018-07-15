مظاهرة حاشدة في الرباط تطالب بالإفراج عن معتقلي "حراك الريف" المغربي

شارك آلاف المواطنين المغاربة في مسيرة حاشدة اليوم الأحد في العاصمة الرباط للمطالبة بالإفراج عن معتقلي "حراك الريف" الذين صدرت بحقهم، مؤخراً، أحكاما قاسية بالسجن.

المظاهرة التي شارك فيها عشرات القوى والهيئات السياسية والمدنية والحقوقية والاجتماعية، جابت الشوارع الرئيسية في الرباط، قبل أن تنتهي عند مبنى البرلمان، حيث رفع المشاركون مطالبهم بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية حراك الريف.