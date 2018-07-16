بعد الفيضانات... اليابان يواجه ارتفاع شديد لدرجات الحرارة

يشهد اليابان منذ أيام ارتفاعا كبيرا لدرجات الحرارة تجاوزت في بعض المناطق 35 درجة مئوية، ما يصعب من عمليات التنظيف في غرب الأرخبيل بعد أسبوع من الفيضانات المدمرة والانهيارات الأرضية التي قتلت 219 شخصا.
وما زال عشرات الالاف من رجال الانقاذ يبحثون في الحطام الذي خلفته الفيضانات عن جثث الضحايا بعد أسوأ كارثة طبيعية منذ العام 1982.
ومن المنتظر أن ترتفع حصيلة الضحايا بالنظر إلى حجم الكارثة وبقاء 21 شخصًا في عداد المفقودين، بحسب السلطات العمومية في البلاد.
ويظهر مقياس الحرارة، درجات تتجاوز 35 درجة مئوية ما يثير القلق لدى الأشخاص، خاصة ما بين المسنين والأطفال. هذا وقامت السلطات الأسبوع الماضي بإجلاء حوالي 47 ألف شخص من منطقة الكارثة بعد ان دمرت المنازل والطرقات والمنشأت القاعدية بسبب الفيضانات. ونقل سكان المناطق المتضررة إلى الملاجىء وقاعات الرياضة التي جهزت لإستقبال المتضررين.
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وحذر المتحدث باسم الحكومة يوشيهايد سوجا الناجين والمتطوعين و64 ألف من رجال الانقاذ من ارتفاع درجات الحرارة. وقال المتحدث باسم وزارة إدارة الكوارث في محافظة أوكاياما الأكثر تضررا مع منطقة هيروشيما: "يجب علينا أن نعمل في ظروف صعبة، مع هذه الموجة من الحرارة الشديدة في المنطقة".
واعلنت الصحافة اليابانية عن ثلاث حالات وفاة بسبب الحرارة، بينما تم نقل أكثر من 2000 شخص إلى المستشفيات في جميع أنحاء البلاد.