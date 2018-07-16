بعد الفيضانات... اليابان يواجه ارتفاع شديد لدرجات الحرارة

"المشكلة هي أن الدول ترى أن قرار استقبال المهاجرين هو من محض مسؤوليتها وهذا صحيح. ومع ذلك ، عندما يصل المهاجريون إلى المدن التي وقع اختيارهم بشانها فإن تلك البلديات سيتعين عليها مواجهة قضايا عديدة يرتبط بعضهما بظروف الاستقبال والإيواء. ولكن هذا هو السبب في أننا ندعو إلى إيجاد ميزانية"

فدريديرك فالي الأمين العام لمجلس البلديات و المناطق الأوروبية