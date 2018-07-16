شاهد.. بوتين لترامب: كرة سوريا الان في ملعبك

قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كرة القدم لمونديال 2018 هدية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المؤتمر الصحفي المشترك للرئيسين عقب القمة التي جمعتهما اليوم الاثنين في العاصمة الفنلندية هلسنكي.
وفي تعليقه على تصريحات سابقة لوزير الخارجية الأمريكي أشار فيها إلى أن كرة سوريا في الملعب الروسي قال الرئيس الروسي"فيما يتعلق بكون كرة سوريا في ملعبنا ... أعطيك هذه الكرة.. والآن الكرة فى ملعبك".
وكانت روسيا استضافت النسخة الـ 21 لمونديال كأس العالم الذي أحرزت فيه فرنسا أمس لقبها الثاني في كأس العالم لكرة القدم بعدما أنهت حلم كرواتيا بتحقيق لقبها الأول بتغلبها عليها 4-2.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في المؤتمر الصحفي إنه أجرى محادثات مثمرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أسفرت عن تجاوز مرحلة حرجة في العلاقات بين البلدين.
وأضاف ترامب: "إذا أردنا أن نحل الكثير من المشكلات التي تواجه عالمنا، فسوف يتعين علينا إيجاد سبل للتعاون".
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ومن جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بداية قمتهما إن الوقت قد حان للتحدث عن العلاقات بين موسكو وواشنطن.
وأضاف أن عليهما أيضا مناقشة قضايا دولية معقدة متعددة الأطراف، وتابع وهو يجلس بجانب ترامب قائلا: "هناك ما يكفي منها بما يدفعنا لبدء الاهتمام بها".