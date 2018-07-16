عاجل

عاجل

كينيا

شاهد: باراك أوباما يزور بلده الأصلي كينيا ويرقص مع جدته سارة

تقرأ الآن:

شاهد: باراك أوباما يزور بلده الأصلي كينيا ويرقص مع جدته سارة

الرئيس الكيني أوهورو كينياتا يستقبل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما
حجم النص Aa Aa

يقوم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بزيارة إلى كينيا بلده الأصلي حيث إلتقي بالرئيس أوهورو كينياتا وجدته سارة أوباما، البالغة من العمر 96 عاما واخته غير الشقيقة أوما أوباما.

ونظم حفل ضخم على شرف أوباما الذي رقص على موسيقى شعبية في العاصمة نيروبي رفقة جدته سارة. وأوردت وسائل الإعلام الأمريكية أن الرئيس الأمريكي السابق قام بتدششين مركزا للشباب في العاصمة الكينية، أنشأته أخته أوما.

ويقوم أوباما بهذه الزيارة إلى بلده الأصلي لأول مرة بعد مغادرته البيت الأبيض في العم 2016. ونشر الرئيس الكيني أوهورو كينياتا تغريدة على تويتر عبر فيها عن فرحته بعودة أول رئيس أمريكي أسود إلى موطنه الأصلي.

هذا وقام الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب بزيارة كينيا خلال توجهه إلى جنوب إفريقيا بمناسبةعيد ميلاد نيلسون مانيلا الـ100.

اقرأ المزيد على يورونيوز:

ترامب يهاجم أوباما على خلفية مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية

نائب رئيس الوزراء الروماني السابق يفبرك صورته مع أوباما

الديمقراطيون يرشحون أول أمريكية سوداء لمنصب حاكم ولاية