شاهد: باراك أوباما يزور بلده الأصلي كينيا ويرقص مع جدته سارة

يقوم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بزيارة إلى كينيا بلده الأصلي حيث إلتقي بالرئيس أوهورو كينياتا وجدته سارة أوباما، البالغة من العمر 96 عاما واخته غير الشقيقة أوما أوباما.
ونظم حفل ضخم على شرف أوباما الذي رقص على موسيقى شعبية في العاصمة نيروبي رفقة جدته سارة. وأوردت وسائل الإعلام الأمريكية أن الرئيس الأمريكي السابق قام بتدششين مركزا للشباب في العاصمة الكينية، أنشأته أخته أوما.
ويقوم أوباما بهذه الزيارة إلى بلده الأصلي لأول مرة بعد مغادرته البيت الأبيض في العم 2016. ونشر الرئيس الكيني أوهورو كينياتا تغريدة على تويتر عبر فيها عن فرحته بعودة أول رئيس أمريكي أسود إلى موطنه الأصلي.