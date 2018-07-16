حطت طائرة المنتخب الأوكراني بعد ظهر الإثنين في مطار زغرب، واصطحب سلاح الجو الكرواتي الطائرة التي كانت تقل المنتخب من روسيا لدى دخولها المجال الجوي للبلاد وحلقت فوق العاصمة زغرب. المئات من الكروات كانوا في استقبال وصيف بطل العالم.
شاهد: استقبال الابطال لمنتخب كرواتيا في زغرب
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شاهد: استقبال الابطال لمنتخب كرواتيا في زغرب
وحيا اللاعبون الجماهير قبل الصعود في حافلة مفتوحة للتنقل إلى وسط العاصمة لتحية الجماهير. وصنع المنتخب الكرواتي الذي يبلغ عدد سكان بلاده 4 ملايين نسمة المفاجأة واستحوذ على أهمية كبيرة بعد أن تغلب على المنتخب الإنجليزي في نصف نهائي المنافسة.
وانهزمت كرواتيا أمام فرنسا بأربعة أهداف لهدفين في المباراة النهائية التي جرت على ملعب لوجنيكي في موسكو الأحد.
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