عراب البريكست يستخدم صوّرة مزيفة ليهاجم اللاجئين والمدافعين عنهم

نشرّ السياسي البريطاني المثير للجدل نايجل فراج صورة مزيفة على حسابه على "تويتر" حاول فيها النيل من المتضامنين مع اللاجئين والمدافعين عن حقوقهم.
الصورة التي نشرها فراج على حسابه المُتابع من نحو 1.2 مليون شخص، تظهر امرأة مبتسمة في مسيرة وحملت لافتة مكتوب عليها "ساقي مفتوحة للاجئين".
وعلّق فراج على هذه الصورة بالقول: "إنها إهانة لضحايا الاعتداء الجنسي في كولونيا (ألمانيا) والاغتصاب في "مالمو".
غير أن فراج قام لاحقاً بحذف التغريدة بعد أن تبين له أنها مزورة، وغرّد قائلاً: "تبين لي أن هذه الصورة مزيفة".
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وكانت الصورة المشار إليها تم التقاطها في كندا عام 2015 وهي للسيدة لاسيا كريتزيل حين كانت تحمل لافتة كُتب عليها "باب منزلي مفتوح للاجئين"، وذلك قبل أن يتم التلاعب بالعبارة المذكورة التي استبدل المزيفون فيها كلمة "بابي" بكلمة "ساقيَّ".
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ونايجل فراج (54 عاماً) هو الزعيم السابق لحزب "استقلال المملكة المتحدة" اليمين وكان من أشد المطالبين بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وكان من بين الساسة الرئيسيين الذين قادوا حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وقد تعرّض لانتقادات شديدة بسبب مواقفه وكلماته التي وصفها معارضوه بالعنصرية ومعاداة المهاجرين، كما أن فراج كان من أبرز المؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وظهر إلى جانبه اثناء حملته الانتخابية.