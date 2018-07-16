فرنسا ترحل المتشدد المتطرف جمال بغال إلى الجزائر

رحلت فرنسا الاثنين متطرفا متشددا يشتبه في أنه الأب الروحي لواحد من القتلة الذين شاركوا في الهجوم على صحيفة شارلي إبدو الساخرة ولأحد منفذي الهجوم على متجر يهودي في عام 2015.
وجرى ترحيل جمال بغال على متن طائرة إلى الجزائر فور خروجه من السجن بعد أن قضى حكما بالسجن لمشاركته في محاولة تهريب عضو بارز بجماعة إسلامية مسلحة من السجن. وكان بغال يحمل الجنسيتين الجزائرية والفرنسية وتم سحب الجنسية الفرنسية منه.
وقال مصدر على صلة بالقضايا الأمنية في الجزائر إن ترحيل بغال قد يعقبه نقل آخر إلى دولة أفريقية أخرى في إطار مفاوضات بين فرنسا والجزائر. وأشار إلى أن الجهة المحتملة قد تكون بوركينا فاسو.
ويعتقد المحققون أن بغال كان الأب الروحي لشريف كواشي وهو واحد من شقيقين هاجما مقر صحيفة شارلي إبدو اليومية الساخرة في يناير كانون الثاني عام 2015 وأيضا لأميدي كوليبالي الذي قتل بعد ذلك بأيام أربعة أشخاص في هجوم على متجر يهودي بالإضافة إلى شرطية.
ولقى 17 شخصا حتفهم في هجمات يناير كانون الثاني 2015 في حادثة أصابت العالم بالصدمة.
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وكان بغال وكوليبالي وكواشي التقوا في سجن في عام 2005 والتقوا مرة أخرى بعد خمسة أعوام في الريف الفرنسي.
وقال أكسيل ميتزكر محامي عائلات ضحايا الهجوم على المتجر اليهودي إنه حاول جاهدا الحيلولة دون طرد بغال لكن محاولاته ذهبت أدراج الرياح.
وامتنعت وزارات الخارجية والداخلية والعدل الفرنسية عن التعليق.