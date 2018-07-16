شاهد: لاعبو المنتخب الفرنسي يغادرون مطار موسكو وسط أجواء من الفرح

غادر أعضاء المنتخب الفرنسي مطار موسكو مصطحبين معهم إلى بلادهم كأس العالم وفرحة عارمة تملكتهم ومشجعي فريقهم عقب الفوز الذي حققه الديوك أمس الأحد في نهائي المونديال وتتويج فريقهم بطلاً لمسابقة كأس العالم للمرة الثانية فى تاريخه.
وأحرزت فرنسا لقبها الثاني في كأس العالم لكرة القدم بعدما أنهت حلم كرواتيا بتحقيق لقبها الأول بتغلبها عليها 4-2 ، ليرفع لاعبو المنتخب الفرنسي الكأس في استاد لوجنيكي في موسكو وسط أجواء مطيرة.
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ساعات قليلة تستغرقها الرحلة من مطار موسكو إلى مطار باريس حيث تنتظر الفريق احتفالات بالنصر الكروي الذي ذاق الفرنسيون طعمه سابقاً في العام 1998 حينما توّج منتخب بلادهم للمرة الأولى في المونديال الذي استضافته فرنسا.
وخرج الآلاف من الفرنسيين ظهر اليوم إلى مطار باريس لاستقبال "الديوك" ليعيشوا معهم أجواء النصر الذي سيغمر المدينة هذا اليوم كما حصل يوم أمس حين اصطبغت شوارع باريس بالألوان الثلاثة للعلم الفرنسي الأحمر والأبيض والأزرق وسط هتافات مشبعة بالفخر والفرح صدحت بها حناجر ملايين المشجعين في باريس وفي باقي مدن فرنسا.