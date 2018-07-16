إيران للسعودية: ليس لديكم الحق في زيادة إنتاج النفط

قال موقع أنباء وزارة النفط الإيرانية (شانا) إن وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه أبلغ نظيره السعودي بأن المملكة ليس لديها الحقي في زيادة ضخ إمدادات النفط فوق المستويات المستهدفة على الرغم من قرار أوبك بزيادة الإنتاج بداية من يوليو-تموز الجاري.
كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اتفقت مع روسيا ومنتجين آخرين من خارجها الشهر الماضي على زيادة الإنتاج بداية من يوليو تموز، وتعهدت السعودية بزيادة "محسوبة" في الإمدادات لكنها لم تكشف عن أرقام محددة.
ووفقا لشانا، كتب زنغنه في خطاب إلى وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يقول "ألزمت الدول الأعضاء نفسها بالوصول إلى مستويات امتثال بتعديلات الإنتاج عند 100 بالمئة بداية من الأول من يوليو 2018.
"لكن القرار السالف الذكر لا يعطي الدول الأعضاء الحق في أن يتجاوز مستوى إنتاجها الحصة المقررة لها... ولا الحق في إعادة توزيع التزامات تعديل الإنتاج غير المحققة بين الدول الأعضاء.
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