إيطاليا تستقبل 200 لاجئ وصلوا إلى شواطئ صقلية

تم نقل نحو 200 مهاجر إلى ميناء بوزالو الإيطالي في وقت مبكر من يوم الاثنين على متن سفينة حرس سواحل إيطالية تبحر تحت مهمة وكالة فرونتكس.

وكان المهاجرون ضمن مجموعة تضم نحو 450 شخصاً، عثر عليهم في قارب صيد بالقرب من جزيرة لينوسا الصغيرة، قبالة جزيرة صقلية.

وتم اعتراض قاربهم بواسطة سفينة تابعة لوكالة الحدود الأوروبية فرونتكس، وقارب شرطة الحدود الإيطالية.

العديد من الركاب الذين تم إنقاذهم هم من إريتريا.

وتعهد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني بحظر المزيد من النزول في إيطاليا للمهاجرين الذين تم إنقاذهم أثناء عبورهم البحر الأبيض المتوسط، ما لم يتم تقاسم العبء من قبل دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

ووافقت كل من ألمانيا وإسبانيا والبرتغال على قبول 50 من المهاجرين، عقب عروض مماثلة قدمتها كل من فرنسا ومالطا يوم السبت.

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وقال الوزير سالفيني إن ايطاليا ستسمح لبعض المهاجرين بالنزول في صقلية من سفينتين التقطت 450 من طالبي اللجوء من قارب مكتظ.

وجاءت تصريحاته الأخيرة بعد أن تعهدت ألمانيا وفرنسا ومالطا وإسبانيا والبرتغال باستضافة 250 مهاجراً من السفينتين.

ويقود سالفيني، وهو يرأس عصبة يمينية متطرفة، وعضو بارز في الحكومة الإيطالية الجديدة؛ حملة رفيعة المستوى لاستبعاد سفن الإنقاذ الإنسانية، من الموانئ الإيطالية.

كما يجادل بأن الدول الأوروبية يجب أن تجد طريقة لمنع المهاجرين قبل مغادرتهم إفريقيا، أو إرسال قوارب تحمل طالبي اللجوء إلى الموانئ التي أتوا منها، بما في ذلك الموانئ الليبية. وتقترح إيطاليا بناء مراكز للمهاجرين في ليبيا.