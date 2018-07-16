وصل المنتخب الفرنسي بطل العالم منذ ساعات إلى مطار شارل ديغول الفرنسي وهو يحمل كأس العالم والنجمة الثانية في مشواره الرياضي بعد تتويجه بلقب مونديال روسيا 2018.
شاهد: المنتخب الفرنسي يصل باريس حاملا كأس العالم وسط استقبال شعبي كبير
تقرأ الآن:
شاهد: المنتخب الفرنسي يصل باريس حاملا كأس العالم وسط استقبال شعبي كبير
وتنقل عدد كبير من المشجعين إلى المطار لإستقبال أبطال العالم قبل ان يتوجهوا إلى جادة الإليزيه على متن حافلة مكشوفة لتحية الجماهير.
ومنذ منتصف نهار الإثنين بدأ الفرنسيون في التوافد إلى جادة الإليزيه لإنتظار وصول أبطال العالم الذين تغلبوا على المنتخب الكرواتي في اللقاء النهائي من كأس العالم.
اقرأ المزيد على يورونيوز:
شاهد: لاعبو المنتخب الفرنسي يغادرون مطار موسكو وسط أجواء من الفرح
دفء مشاعر رئيسة كرواتيا يلطف أجواء نهائي كأس العالم وأمطاره
مترو باريس يغير أسماء محطاته احتفالا بفوز المنتخب الفرنسي بكأس العالم