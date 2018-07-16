هاجم قرويون مسلحون بسكاكين ومطارق وهراوات نحو ثلاثمئة تمساح في إندونيسيا، انتقاماً لمقتل رجل في مزرعة لتربية التماسيح. يوم 14 تموز يوليو 2018.
شاهد: مذبحة تماسيح على يد قرويين غاضبين في إندونيسيا
شاهد: مذبحة تماسيح على يد قرويين غاضبين في إندونيسيا
وذكر مسؤولون محليون أن الرجل هاجمه تمساح في مزرعة مخصصة لتربية التماسيح، شرق البلاد. فقام القرويون بدخول المزرعة بعد دفن الرجل يوم السبت، وذبحوا 292 تمساحاً، انتقاماً لذلك.
ونشرت وكالة أنتارا للأنباء صوراً ظهرت فيها كل تماسيح المزرعة ملطخة بالدماء، ومكدسة في كومة كبيرة، في منطقة سورونج في إقليم بابوا الغربية.
وقال رئيس وكالة الحفاظ على الموارد الطبيعية في بابوا الغربية إن رجلاً في الثامنة والأربعين من عمره دخل مزرعة التماسيح، وكان غالباً يجمع العشب لإطعام ماشيته عندما تعرض للهجوم.
وقال باسار مانولانغ في بيان "سمع موظف أحدهم يصرخ طلباً للمساعدة وهرع إليه ورأى التمساح يهاجمه".
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والمزرعة حصلت على تصريح في عام 2013 لتربية تماسيح المياه المالحة، وتماسيح غينيا الجديدة المحمية، من أجل الحفاظ على نوعها، وأيضاً سمح التصريح للمزرعة بالاستفادة من بعض هذه الحيوانات. فمن المعروف أن لحم التماسيح مطلوب وله فوائد صحية.
وأضاف مانولانج أن أحد الشروط كان عدم إيذاء تلك الزواحف للسكان.
وقال "لمنع تكرار ذلك يتعين على صاحب تصريح المزرعة، تأمين المناطق المحيطة"، وأشار إلى أن وكالته تتعاون مع تحقيق الشرطة.