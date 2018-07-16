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مترو لندن يضع اسم المدرب الإنكليزي ساوثغيت على إحدى المحطات

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مترو لندن يضع اسم المدرب الإنكليزي ساوثغيت على إحدى المحطات

مترو لندن يضع اسم المدرب الإنكليزي ساوثغيت على إحدى المحطات
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أطلقت إدارة مترو الأنفاق في لندن اسم مدرب المنتخب الإنكليزي جاريث ساوثغيت على إحدى المحطات تكريماً له وعلى جهوده التي قاد خلالها الفريق لنيل المركز الرابع في مونديال كأس العالم بروسيا 2018.

وتم تغيير إشارات محطة بيكاديللي لاين في إنفيلد شمال لندن، لتعرض اسم المدير الفني للمنتخب الإنكليزي لمدة يومين، فأصبح اسم المحطة "محطة جاريث ساوثغيت".

وكان المنتخب الإنكليزي قد تمكن من الوصول إلى الدور نصف النهائي قبل أن يخسر أمام كرواتيا بصعوبة بهدفين لهدف، ثم خسر أمام المنتخب البلجيكي بهدفين نظيفين، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكانت هذه أفضل نتيجة لإنجلترا منذ عام 1990، عندما بلغت ذات الدور.

وقالت شركة "النقل من أجل لندن": "يسعدنا أن نتمكن من إظهار تقديرنا لجاريث والفريق من خلال إعادة تسمية المحطة على شرفه".

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يشار إلى أن جاريث المولود في 3 أيلول سبتمبر 1970 بمدينة واتفورد، هو لاعب كرة قدم إنجليزي سابق، كان يلعب في مركز مدافع، وسبق له أن لعب في كأس العالم لكرة القدم مع منتخب بلاده.

خلال مسيرته الكروية لعب 504 مباريات سجل خلالها 26 هدفاً. وتولّى تدريب منتخب إنكلترا مؤقتاً في 28 أيلول سبتمبر 2016، خلفاً لسام آلاردايس المستقيل.