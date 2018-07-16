حائط مليء بالخفافيش المهاجرة تقوم سنوياً بزيارة لمكتب في مدينة هيوستن أكبر مدن ولاية تكساس الأمريكية، لتتجمع على الجدران الخارجية قرب نوافذ مكاتب أحد الأبنية.
شاهد: خفافيش مهاجرة تكسو جدران مكتباً في هيوستن
شاهد: خفافيش مهاجرة تكسو جدران مكتباً في هيوستن
وتحتوي الولاية على أكبر مستعمرة خفافيش في العالم، وتسمى Bracken Cave حيث تضم نحو 20 مليون خفاش.
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وفضلاً عن احتوائها على أكثر من 6000 نوع من الحيوانات الغريبة، تعرف حديقة حيوانات "هيوستن"، بأنها موطن لمستعمرة ضخمة من الخفافيش المكسيكيَّة. في إشارة إلى أنَّ نحو 250000 منها تطير من الجسر في كل مساء، عند غروب الشمس.
وقال ديف روخاس، مصور فيديو الذي التقط تجمع الخفافيش على جدران البناية لرويترز "في كل عام تقوم الخفافيش بزيارة مكتبنا. يجب أن يكون ذلك الوقت من العام مرة أخرى. أعتقد أنهم يهاجرون."
وكانت حفريات في بروكسل أواخر التسعينيات قد أثبتت أن الخفافيش كانت تحلق في السماء منذ 33 مليون سنة!