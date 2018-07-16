مترو باريس يغير أسماء محطاته احتفالا بفوز المنتخب الفرنسي بكأس العالم

غيرت إدارة مترو أنفاق العاصمة الفرنسية باريس أسماء ثلاث من محطاتها تكريما للمنتخب الفرنسي الذي أحرز لقب بطل العالم في كرة القدم بعد تغلبه على المنتخب الكرواتي على أرضية ملعب لوجنيكي في موسكو يوم الأحد.
وأصبح اسم محطة برسي Bercy، وهي أيضا محطة للقطارات السريعة، برسي الزرق Bercy les bleus، نسبة لللقب المنتخب الفرنسي تيمنا بلون قميصه والأزرق الموجود في علم بلاده.
و أطلقت باريس اسم المدرب ديدييه ديشان على محطة أخرى.
وسيتقاسم الشاعر الشهير فيكتور هوجو اسمه على إحدى المحطات مع حارس مرمى الفريق وقائده هوجو لوريس.
وسيصبح الاسم الجديد لمحطة (نوتردام ديه شان) هو (نوتر ديدييه ديشان) تكريما لمدرب الفريق.
وديدييه ديشان هو واحد من ثلاثة أشخاص فقط في تاريخ كأس العالم يحصل على الكأس مدربا بعد أن فاز به لاعبا إذ ساعد فريقه على تحقيق فوزه الأول في بطولة عام 1998.
ويعود الفريق اليوم الاثنين من روسيا التي استضافت المنافسة العالمية للاحتفال بفوزهم في موكب بالشانزليزيه.
وفي نهاية الشارع الشهير ستبدل محطة (شارل ديجول-إيتوال) اسمها إلى (أون أه دوزإيتوال) التي تعني (لدينا نجمتان) فيما يشير لفوز البلاد بكأس العالم مرتين.
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