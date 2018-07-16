أعلن فريق "بوسي رايوت" الموسيقي مسؤوليته عن اقتحام ملعب المباراة النهائية لكأس العالم بين فرنسا وكرواتيا في موسكو يوم الأحد.
أعضاء "بوسي رايوت" اقتحمن نهائي كأس العالم اعتراضاً على سياسات بوتين
أعضاء "بوسي رايوت" اقتحمن نهائي كأس العالم اعتراضاً على سياسات بوتين
وأثناء المباراة وتحديداً عند الدقيقة 51 شهد ملعب لوجنيكي في موسكو نزول أربعة أشخاص ومقاطعتهم المباراة، مع تمكن وصول أحدهم إلى وسط الملعب.
إلا أن الأمن تعامل مع الموقف بسرعة وتصدى لهم، واستؤنفت المباراة بعد تأخير دام حوالي دقيقة واحدة.
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وقال الفرقة إنها اقتحمت المباراة اعتراضًا على سياسات الحكومة الروسية، وللتعبير عن مجموعة من المطالب منها الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، ووقف الاعتقالات التعسفية خلال التظاهرات السلمية، وتلفيق الاتهامات للمتظاهرين.
واشتهرت فرقة "بوسي رايوت" عالمياً، وهي فرقة روك روسية، بعد لفتها الأنظار بأدائها الجريء لعروض تنتقد ظواهر اجتماعية وسياسية ودينية كما تنتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما تسبب بسجن اثنتين من أعضائها عام 2012 لمدة عامين تقريبًا.