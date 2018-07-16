قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الأجهزة الأمنية الروسية تمكنت من منع 25 مليون هجوم إلكتروني وجرائم أخرى خلال بطولة كأس العالم.
روسيا تحبط 25 مليون هجوم إلكتروني خلال كأس العالم
روسيا تحبط 25 مليون هجوم إلكتروني خلال كأس العالم
ونسب الكرملين إلى بوتين قوله إن الأنشطة الإجرامية التي تم إحباطها شملت استهداف البنية التحتية للمعلومات فيما يتصل بكأس العالم الذي استضافت روسيا فعالياته خلال الفترة من 14 يونيو-حزيران وحتى 15 يوليو-تموز.
وبدأت البطولة في ظل المخاوف من إمكانية حدوث هجمات إلكترونية او إرهابية وهو ما نجحت قوات الأمن الروسية في منعه بنجاح طوال فترة استضافة الحدث.
وفازت المنتخب الفرنسي بالبطولة بعد هزيمته لنظيره الكرواتي بنتيجة 4-2 بالمباراة التي أقيمت بالعاصمة الروسية مساء الأحد.
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