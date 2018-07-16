استهل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقائه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب بالعاصمة الفنلندية هلسنكي بالقول إنه قد حان للتحدث عن العلاقات بين موسكو وواشنطن.
بوتين لترامب: علينا مناقشة قضايا دولية معقدة ومتعددة الأطراف
بوتين لترامب: علينا مناقشة قضايا دولية معقدة ومتعددة الأطراف
وأضاف أن عليهما أيضا مناقشة قضايا دولية معقدة متعددة الأطراف.
وقال وهو يجلس بجانب ترامب "هناك ما يكفي منها بما يدفعنا لبدء الاهتمام بها".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام وسائل الإعلام قبيل اجتماعه المغلق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين إن إقامة علاقات ودية مع روسيا "أمر محمود وليس مكروها".
وأضاف ترامب بعد الإشادة باستضافة روسيا لبطولة كأس العالم لكرة القدم "الأهم من ذلك هو أن لدينا الكثير من الأمور الجيدة التي يمكن أن نتحدث بشأنها".
وقال ترامب إن محادثاته مع بوتين ستتناول "كل شيء بدءا من التجارة ومرورا بالشؤون العسكرية والصواريخ (وانتهاء) بالصين. سنتحدث قليلا عن الصين وصديقنا المشترك الرئيس شي".