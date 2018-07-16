الخطوط القطرية تستكمل طلبية شراء خمس طائرات "777" من بوينغ الأمريكية

قالت شركتا بوينغ والخطوط الجوية القطرية يوم الاثنين إن شركة الطيران القطرية استكملت طلبية لشراء خمس طائرات شحن طراز 777 من شركة صناعة الطائرات الأمريكية.
وشكرت الشركة الأمريكية الخطوط القطرية واعتبرت في تغريدة على تويتر أن هذه الخطوة بداية لبناء الثقة.
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مفاوضات بين الخطوط السعودية وبوينغ لشراء طلبية طائرات 777 إكس
شركة "إيرباص" تفوز بصفقة ب40 مليار دولار في معرض دبي للطيران
وتبلغ قيمة الصفقة، التي جرى كشف النقاب عنها في معرض فارنبورو للطيران، نحو 1.7 مليار دولار بالأسعار المعلنة.
وكانت الصفقة قد أعلنت من قبل باعتبارها التزاماً بالشراء في أبريل/نيسان.