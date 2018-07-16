قُتل مشتبه به خلال تبادل لإطلاق النار أصيب خلاله ثلاثة من أفراد الشرطة بشوارع مدينة كنساس بولاية ميزوري الأمريكية يوم الأحد.
الشرطة الأمريكية تقتل مشتبها به بمدينة كنساس
الشرطة الأمريكية تقتل مشتبها به بمدينة كنساس
وقال مسؤولون أمريكيون إن المصابين الثلاثة نقلوا إلى المستشفى في حالة مستقرة.
وأضافت الشرطة أن ضباطا متخفين كانوا يلاحقون شخصا مشتبها به في جريمة قتل طالب جامعي عندما فتح الرجل النار عليهم بشكل مفاجئ ببندقية.
وذكرت الشرطة أن ضابطين أصيبا في ذلك الوقت.
وقال قائد الشرطة ريك سميث للصحفيين قرب موقع إطلاق النار "كنا نبحث عنه طيلة الأسبوع. كانت هذه أول مرة تقع أنظارنا عليه".
وفر المشتبه به هاربا في حافلة عُثر عليها فيما بعد بفترة قصيرة. وقالت الشرطة في تغريدة على موقع تويتر إن المشتبه به أطلق النار مرة أخرى على أفراد الشرطة خلال عملية البحث التي أعقبت إطلاق النار الأول. وأُصيب شرطي آخر في إطلاق النار لكن حالته مستقرة.
وقال سميث "حسنا يبدو أن الإصابات غير قاتلة، نشكر الرب".
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وقالت الشرطة إن المشتبه به هرب من المنزل الذي اختبأ به بعد دقائق قليلة وتبادل إطلاق النار مع الشرطة حيث أُصيب. ونقلته الشرطة إلى الحجز حيث أعلن قسم إطفاء مدينة كانساس مقتله.
وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الشرطة لم تكشف بعد هوية القتيل.
وعثر أفراد الشرطة على المشتبه به خلال تحقيقهم في واقعة سرقة وقتل شاراث كوبو وهو طالب كان يبلغ من العمر 25 عاما من الهند وكان يدرس في جامعة مدينة ميزوري-كانساس وقُتل في إطلاق نار قبل أسبوع في مطعم بمدينة كانساس. وقالت الشرطة إنه تم نقل كوبو إلى المستشفى حيث أعلنت وفاته.
وقال قريب لكوبو أنشأ حسابا على جوفندمي إن كوبو كان يعمل مهندس كمبيوتر ووصل الولايات المتحدة في يناير كانون الثاني سعيا للحصول على درجة الماجستير. واستطاع الصندوق جمع أكثر من 50 ألف دولار أمريكي لإعادة جثمانه إلى الهند.