ظهر فتية الكهف في تايلاند في مؤتمر صحفي بصحة جيدة بعد أيام من رقودهم في المستشفى واقترابهم من التعافي التام.
فتية كهف تايلاند يتماثلون للشفاء ومخاوف على صحتهم النفسية والعقلية
فتية كهف تايلاند يتماثلون للشفاء ومخاوف على صحتهم النفسية والعقلية
وظهر الفتية جالسين على أسرتهم في المستشفى، وقاموا بتوجيه الشكر لفرق الإنقاذ التي عملت بجهد كبير وتحت الخطر لإعادتهم سالمين، كما بدوا متحمسين لتناول وجباتهم المفضلة بعد سوء التغذية الذي عانوا منه أثناء وجودهم داخل الكهف، حيث فقد بعضهم ما يصل إلى خمسة كيلوغرامات من وزنه.
وعبر الفتية عن امتنانهم لسامارن كونان الغواص السابق في البحرية التايلاندية، والذي لقي حتفه بعد نفاد الأوكسجين منه وفقدانه الوعي أثناء محاولات الإنقاذ، في حين دعت زوجته الفتية لعدم لوم أنفسهم على وفاته.
يذكر أن مراسم جنازة رسمية أقيمت لكونان وبثت على التلفزيون الوطني وكانت برعاية العائلة المالكة التايلاندية، كما تمت ترقيته ومنحه وسام شرف ملكي لشجاعته وجهوده.
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وووصل نحو أربعة آلاف متطوع للمنطقة التي يقع فيها الكهف للقيام بعمليات تنظيف وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل هذه الأزمة.
ومع قرب ثماثل الفتية للشفاء التام وخروجهم مع مدربهم من المستشفى يوم الخميس القادم، تلوح بعض المخاوف بخصوص كيفية استقبالهم للشهرة المفاجئة، بعد تصدر قصتهم لعناوين الأخبار في تايلاند والعالم، وسعي هوليوود لانتاجها سينمائياً بوجود جهتي انتاج تتطلعان لتحويل التجربة إلى أفلام.
ودعا وزير الصحة التايلاندي للحفاظ على السلامة العقلية والنفسية للفتية بتحضيرهم مع عائلاتهم للتعامل مع الاهتمام الذي سيلقونه في الأيام القادمة والتأكيد على أقارب الفتية بعدم الإدلاء بأي تصريحات أو مقابلات للإعلام مخافة تأثيرها السلبي.