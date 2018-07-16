ترامب: علاقتنا بروسيا لم تكن أبداً بمثل هذا السوء

قبل ساعات من لقائه المرتقب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إن علاقات بلاده بروسيا تشهد تراجعاً كبيرا بسبب ما وصفه بالسياسات الخاطئة لأسلافه من الساسة الأمريكيين.
وكتب ترامب على تويتر: "علاقاتنا مع روسيا لم تكن أبدا بمثل هذا السوء ويرجع ذلك لسنوات عديدة من الحماقة الأمريكية والغباء والآن هذه الحملة الظالمة المصطنعة".
وتطرق ترامب في تدوينة أخرى لمزاعم التدخل الروسي بنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أتت به لسدة الحكم عام 2016.
وقال ترامب إن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان على علم بإمكانية التدخل الروسي وغض عنه النظر لاعتقاده بأن المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون ستهزم ترامب بالسباق الرئاسي وهو ما لم يحدث.
وأضاف ترامب: "أصبح الامر كبيراً حينما فزت أنا بالانتخابات".