قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إن الولايات المتحدة وروسيا ستعملان معا لضمان أمن إسرائيل.
ترامب: الولايات المتحدة وروسيا ستعملان معا لضمان أمن إسرائيل
ترامب: الولايات المتحدة وروسيا ستعملان معا لضمان أمن إسرائيل
وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع بوتين "تحدث كلانا مع بيبي(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) وهما يريدان القيام بأمور معينة مع سوريا تتعلق بسلامة إسرائيل.
"روسيا والولايات المتحدة ستعملان بشكل مشترك" في هذا الصدد.
وقال ترامب " توفير الأمن لإسرائيل شيء يود بوتين وأنا أن نراه بشكل كبير جدا".
وقال بوتين إن ترامب قضى وقتا طويلا يتحدث عن إسرائيل خلال محادثاتهما. وأضاف أن الظروف متوافرة لقيام تعاون فعال بشأن سوريا.
وقال ترامب إنهما يريدان أيضا مساعدة الشعب السوري على أساس إنساني.
وأضاف "جيشانا(الأمريكي والروسي) متوافقان بشكل أفضل من زعمائنا السياسيين منذ سنوات. ونتوافق أيضا في سوريا". وقال ترامب أيضا إنه شدد على أهمية الضغط على إيران وهي من حلفاء روسيا في حين قال بوتين إنه يدرك معارضة الولايات المتحدة للاتفاق النووي الدولي المبرم مع إيران والتي تؤيده روسيا.
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التدخل في الانتخابات الأمريكية
من جهته أكد ترامب أنه أثار مسألة التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية خلال محادثاته مع بوتين اليوم.
وقال ترامب " قضينا وقتا كبيرا نتحدث عن ذلك. له رأي واضح تجاه القضية ولديه فكرة مثيرة للاهتمام".
ونفى بوتين أي تدخل في الانتخابات قائلا إن المزاعم "محض هراء".
وتعتقد أجهزة المخابرات الأمريكية أن الكرملين تدخل للتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 والتي فاز فيها ترامب على مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون.